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"Наводчик из Узбекистана": Мигрант сдал ВСУ координаты зданий Москвы накануне атаки дронов

"Наводчик из Узбекистана": Мигрант сдал ВСУ координаты зданий Москвы накануне атаки дронов

Фото: Freepik7,4K прочтений Вчера Украинские спецслужбы уже вербуют радикальных исламистов внутри России.

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Комментарии
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Александр Макеев
Врагов России надо уничтожать! Это означает и расчищать Землю от врагов человечества!
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