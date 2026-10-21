Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков стал первым россиянином, забившим в двух матчах Лиги чемпионов подряд, со времен Антона Миранчука за «Локомотив» в ноябре 2020 года, сообщает Opta Sports.
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