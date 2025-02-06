Ядерный взрыв на Украине: Польша говорит, что «унюхала», Россия отрицает, Киев молчит

Юрий Ильинов

В администрации Трампа возник раскол по поводу урегулирования конфликта на Украине Приходит неофициальное подтверждение, что вновь избранный президент США Дональд Трамп все еще находится в сомнениях по поводу того, как ему действовать, дабы выполнить свое предвыборное обещание, и пусть уже не за сутки, прекратить военное противостояние на Украине. Масла в огонь подливают разногласия среди членов его администрации по этому вопросу. Американский телеканал NBC сообщает со ссылкой на свои источники в Белом доме, что раскол в администрации 47-го президента возник по поводу того, на кого следует «надавить» Вашингтону, чтобы добиться желаемого — Москву или Киев. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог и советник по нацбезопасности Майк Уолтц стремятся оказать давление на Россию, в то время как остальная часть команды выступает за сокращение помощи Киеву, сообщает телеканал. Критики такого подхода говорят, что это фактически разоружит Украину и приведет к капитуляции перед Россией. Дружеские отношения между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным заметно сошли на нет в начале нового срока, хотя Трамп ещё не раскрыл, в какой степени он будет оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила затяжную войну с Украиной, говорится в публикации. Украина готова к переговорам, заявил Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе через три дня после своей инаугурации. После этого о возможности прямого диалога с российским президентом сразу заговорил и Зеленский. Однако с Россией все намного сложнее. По словам экспертов по национальной безопасности, одними словами не заставить президента РФ Владимира Путина отказаться от попыток «подчинить» себе Украину. Чтобы это произошло, Трампу нужно будет продемонстрировать Москве, что продолжать борьбу бесполезно. Для этого потребуется приложить некоторые усилия. По словам Джона Хербста, бывшего посла США на Украине, и других бывших официальных лиц, Путин не заинтересован в мирных переговорах до тех пор, пока российские войска продолжают продвигаться на востоке Украины, хотя и медленно, и пока украинские войска удерживают захваченные территории в Курской области на территории России. Неясно, как далеко Трамп готов зайти в противостоянии с Россией из-за Украины и готов ли он увеличить военную помощь Киеву, в том числе ракетами большой дальности. В распоряжении Трампа якобы есть множество инструментов, которые могут склонить Путина к прекращению боевых действий. Вопрос в том, воспользуется ли он (Трамп) ими? — задается вопросом автор статьи в NBC.