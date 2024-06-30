15 доказательств того, что квантовая механика изменила представление человека о реальности

Квантовая механика допускает возможность путешествий во времени. Квантовая механика является одним из настоящих прорывов в науке, который позволил ученым объяснить различные явления на уровне атомных и субатомных частиц.
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