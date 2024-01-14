Беспилотники ВСУ атаковали поселок в Курской области: один человек ранен

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о атаке ВСУ на приграничный поселок. По его словам, украинские беспилотники днем в воскресенье, 14 января, атаковали поселок Теткино в Глушковском районе.
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