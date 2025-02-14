Такого диалога Путина с Минобороны мы ещё не видели. Кто такие "мои ребята"?

СБ

Слава Белый

В чём именно я лжец? В том, что Путин сказал, что его обманули? Или договорняки по зерну, аммиаку и т.д. не правда? Или про добренькую волю в Стамбуле? А может он не говорил, что при его власти пенсионный возраст не поднимут? А может он не говорил, что на территорию России больше не упадёт ни один снаряд и не ступит вражеская нога? ... ой, реалии изменились? Так может не трындеть того, чего не можешь сделать? И меньше врать надо?