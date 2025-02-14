Царьград "Мои ребята" - не оговорка Путина, а чёткий сигнал Kremlin Pool,/via Global Look Press/Globallookpress Президент России Владимир Путин назвал бойцов СВО "мои ребята".
Такого диалога Путина с Минобороны мы ещё не видели. Кто такие "мои ребята"?
Комментарии
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СБ
Слава Белый
В чём именно я лжец? В том, что Путин сказал, что его обманули? Или договорняки по зерну, аммиаку и т.д. не правда? Или про добренькую волю в Стамбуле? А может он не говорил, что при его власти пенсионный возраст не поднимут? А может он не говорил, что на территорию России больше не упадёт ни один снаряд и не ступит вражеская нога? ... ой, реалии изменились? Так может не трындеть того, чего не можешь сделать? И меньше врать надо?
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3 час.
Владимир
а ты саша бИлый ебало то свое не прячь, выйди, покажи свою удаль, а еще лучше езжай на СВО на передовую, все горазды сидя в в теплой квартирке слюни пускать про то, как кто то "тупенький" сам то ДЕРЬМО СОБАЧЬЕ чего не идешь на СВО, КУБЫШКУ НАГРЕЛ, ПЕДИК, ЛИБЕРАЛ НЕСЧАСТНЫЙ.
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6 мин.
Владимир
НАДО ЗАТКНУТЬ СВОЕ ХАЙЛО.
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4 мин.
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