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Мусаев о Суперкубке: «Краснодар» хочет титул, но не любым путем. Хотим к нему прийти своей дорогой – через смелый футбол»

Мусаев о Суперкубке: «Краснодар» хочет титул, но не любым путем. Хотим к нему прийти своей дорогой – через смелый футбол»

Матч OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 13 июля в Волгограде. – 13 июля «Краснодар» впервые сыграет за Суперкубок.

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