ВС РФ сформировали в зоне СВО новую группировку войск «Север»

В составе армии России в зоне спецоперации на Украине сформировали новую группировку войск «Север». Под контролем данного подразделения оказались сразу несколько направлений — Брянская, Курская и Белгородская область, граничащие с зоной боевых действий, а также Черниговская, Сумская и Харьковская области.
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