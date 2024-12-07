«Байер» – «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:30 по московскому времени. Байер – Санкт-Паули Дата проведения 7 декабря, 17:30, «Бай-Арена» превью матча онлайн статистика коэффициенты Таблица Бундеслиги Статистика Бундеслиги.
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