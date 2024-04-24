В ЯНАО игроков туриндустрии избавили от налога на имущество

Ямальские власти поддержат налоговыми льготами ведущие проекты в сфере регионального туризма. Депутаты окружного парламента на заседании 24 апреля освободили от уплаты налога на имущество организации, которые попадут в перечень объектов туриндустрии, сообщили в Заксобрании ЯНАО.
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