В ЯНАО игроков туриндустрии избавили от налога на имущество

Ямальские власти поддержат налоговыми льготами ведущие проекты в сфере регионального туризма. Депутаты окружного парламента на заседании 24 апреля освободили от уплаты налога на имущество организации, которые попадут в перечень объектов туриндустрии, сообщили в Заксобрании ЯНАО.