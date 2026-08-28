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Кедми предупредил Европу о последствиях конфронтации с Россией

Кедми предупредил Европу о последствиях конфронтации с Россией

МОСКВА, 28 августа, ФедералПресс. Бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил, что Европа начнет полноценные переговоры с Россией только после того, как столкнется с реальными последствиями конфронтации, передает ньюс.

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