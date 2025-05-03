Radeon RX 9070 и RX 9070 XT больше не продаются по рекомендованным ценам

Около двух месяцев назад AMD выпустила видеокарты Radeon RX 9070 XT и RX 9070. В первые дни продаж их можно было встретить по рекомендованным ценам — в отличие от карт Nvidia GeForce RTX 5000, которые сразу вышли с значительными наценками.
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