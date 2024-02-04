Российские ракета ударила по пункту скандинавских наемников в Харькове Ирэн ОрлонскаяВ конце января этого года в Харькове произошло нападение на оборонные сооружения и офис, который часто посещали иностранные наёмники из Швеции.
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