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Царьград

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Прохор Шаляпин сообщил об агрессии в американском магазине

Прохор Шаляпин сообщил об агрессии в американском магазине

В США на певца Прохора Шаляпина напала афроамериканка, возмутившись его отказом стоять в очереди. Конфликт произошел в магазине, где Шаляпин пояснил, что он из России и не имеет отношения к рабству.

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