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В Алматы поступило 12000 доз «Спутника Лайт»

В Алматы поступило 12000 доз «Спутника Лайт»

В Алматы на склад управления общественного здоровья поступило 12000 доз вакцины «Спутник Лайт». Как сообщили в управлении общественного здоровья, акцина предназначена для ревакцинации после полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции.

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