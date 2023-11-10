Петербуржцы смогут записаться на бесплатную консультацию дерматолога и ревматолога

МБОО «Возрождение» при участии «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» и поддержке биотехнологической компании BIOCAD проводит кампанию, цель которой — повысить уровень диагностики псориаза и псориатического артрита и привлечь общественное внимание к проблемам людей с тяжелыми хроническими кожными заболеваниями.