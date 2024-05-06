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Не только о футболе

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«Динамо» догнало лидеров РПЛ после безумного матча с «Сочи», Рублев выиграл «Мастерс» в Мадриде, первая победа Норриса в «Ф-1» и другие новости

«Динамо» догнало лидеров РПЛ после безумного матча с «Сочи», Рублев выиграл «Мастерс» в Мадриде, первая победа Норриса в «Ф-1» и другие новости

1. «Динамо» в безумном матче вырвало победу у «Сочи» – 3:2! Гости сравнивали на 83-й и 90-й, Нгамале забил победный на 95-й, а Тюкавин положил шедевральный гол пяткой.

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Лена Мисько
В НХЛ будет новый чемпион 🏆 «Даллас» выбил действующего обладателя Кубка Стэнли, а «Рейнджерс» одержали первую победу в серии с «Каролиной» 👏 🏒
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