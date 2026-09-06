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Подводный мир Телецкого озера на границе лета и осени засняли в Горном Алтае. Фото

Подводный мир Телецкого озера на границе лета и осени засняли в Горном Алтае. Фото

Подводный мир Телецкого озера на границе лета и осени запечатлели в Республике Алтай. Снимками поделились в сообществе Алтайского биосферного заповедника в соцсети "ВКонтакте".

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