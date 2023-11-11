Комик Дорохов пошутил над возрастом фигуристки Медведевой

Известный комик Денис Дорохов пошутил над спортивными заслугами российской фигуристки Евгении Медведевой во время шоу "Кстати" во ВКонтакте, в том числе, он упомянул тот факт, что спортсменка - кавалер Ордена Дружбы.
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