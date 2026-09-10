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Мировое обозрение

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Киевскую фразу «Ракет у России осталось на 2-3 дня» теперь повторяют в Париже

Киевскую фразу «Ракет у России осталось на 2-3 дня» теперь повторяют в Париже

Фраза, ставшая мемом еще в первые недели конфликта, получила вторую жизнь — теперь уже в Париже. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен РФ в список террористов и экстремистов) в марте 2022 года уверял, что «ракет у России осталось на 2–3 дня».

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