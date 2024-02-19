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ГТРК Татарстан

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На финале Всероссийского конкурса «Начни игру» будут представлены 20 разработчиков игр из РТ

На финале Всероссийского конкурса «Начни игру» будут представлены 20 разработчиков игр из РТ

Более 400 разработчиков видеоигр и мобильных приложений из различных регионов России и четырех иностранных стран, включая Казахстан, Узбекистан, Беларусь и Литву, были приглашены на финал Всероссийского конкурса «Начни игру».

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