Можно готовиться – даты уже известны: когда состоится последний звонок и выпускной Ольга БезродняяС приближением летнего сезона российские школьники с нетерпением ожидают особенные моменты – прощание со школой и получение аттестата.
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