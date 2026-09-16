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Артига об 1:1 с «Родиной»: «С Даку подобные матчи были бы победными, как думаете? У «Рубина» на позиции центрфорварда вышел Лобов»

Главный тренер « Рубина »  Франк Артига посетовал, что в матче с « Родиной » команде не хватило номинального центрального нападающего.

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