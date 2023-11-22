Израиль угрожает «превратить Южный Ливан в север Газы»

Министр военного кабинета Бени Ганц на пресс-конференцию в Тель-Авиве в среду, 22 ноября, заявил, что если «Хезболла» будет атаковать Израиль, то «Южный Ливан будет превращен в север Газы», – сообщает The Times of Israel.
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