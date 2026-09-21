Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Ценный иностранный специалист» по утилизации супруги: в Подмосковье мигрант забил жену до смерти и выкинул её труп на помойку

«Ценный иностранный специалист» по утилизации супруги: в Подмосковье мигрант забил жену до смерти и выкинул её труп на помойку

Пушкинский городской суд в очередной раз продемонстрировал всему миру, что такое истинный гуманизм.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя леонид рыбаков
леонид рыбаков

ПОЖИЗНЕННО ...ОНО ЖЕ ВЫЙДЕТ И ЕЩЕ УБЬЕТ  ....ЭТО ЖЕ КАК ЖИВОТНОЕ ДИКОЕ ПОПРОБОВАВ  РАЗ КРОВЬ ОН НЕ ОСТАНОВИТСЯ --ОНО ЖЕ НЕ ИЗ СВОЕГО СТАИ УБИЛ А ЭТО МОЖНО В ИХ ПОНЯТИИ И НЕ КТО ИЗ СТАИ НЕ ОСУДИТ --ЕЩЕ И ГЕРОЕМ БУДЕТ -----КАК ДАЛЕКИ НАШИ И СУДЬИ И ЧИНОВНИКИ ОТ ЖИЗНИ

Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемо

Пора прокуратурам начинать заниматься ревизией всех приговоров с участием мигрантов на предмет перемещения судей, вынесших подобные приговоры в пользу "особо ценных" шпециалистов и вопреки российскому УК, в зоны пониженной комфортности заселенных именно мигрантами. Там им быстро разъяснят что значит Родину любить...