«Ценный иностранный специалист» по утилизации супруги: в Подмосковье мигрант забил жену до смерти и выкинул её труп на помойку

Пушкинский городской суд в очередной раз продемонстрировал всему миру, что такое истинный гуманизм.
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Пора 8 лет давать не этой твари-убийце, а судье, который решил играть в "дружбонародность"! Надеюсь на справедливость у наших ЗЕКов - там - на зоне - эту тварь должны опустить до низа!
ПОЖИЗНЕННО ...ОНО ЖЕ ВЫЙДЕТ И ЕЩЕ УБЬЕТ ....ЭТО ЖЕ КАК ЖИВОТНОЕ ДИКОЕ ПОПРОБОВАВ РАЗ КРОВЬ ОН НЕ ОСТАНОВИТСЯ --ОНО ЖЕ НЕ ИЗ СВОЕГО СТАИ УБИЛ А ЭТО МОЖНО В ИХ ПОНЯТИИ И НЕ КТО ИЗ СТАИ НЕ ОСУДИТ --ЕЩЕ И ГЕРОЕМ БУДЕТ -----КАК ДАЛЕКИ НАШИ И СУДЬИ И ЧИНОВНИКИ ОТ ЖИЗНИ
А у нас дед бабку, с которой более 40 лет прожил, замочил...
А почему мастурбеку не условный срок дали, а как просто за тяжкие телесные? Или он мало занёс плова?
8 лет за жестокое убийство , как за хищение или хулиганство..
Пора прокуратурам начинать заниматься ревизией всех приговоров с участием мигрантов на предмет перемещения судей, вынесших подобные приговоры в пользу "особо ценных" шпециалистов и вопреки российскому УК, в зоны пониженной комфортности заселенных именно мигрантами. Там им быстро разъяснят что значит Родину любить...