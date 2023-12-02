Стало известно о новом виде мобильного мошенничества с помощью iOS 17

Он связан с автоопределением номеров.Команда разработчиков системы автоматического определения номера «Яндекса» обнаружила потенциальную уязвимость в операционной системе Apple, которой могут воспользоваться мошенники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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