Овечкин забил 888-ю шайбу, сократив отставание до Гретцки до шести голов

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче против «Филадельфия Флайерз» в рамках регулярного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ), доведя общее число своих голов в чемпионатах до 888.