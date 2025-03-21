Овечкин забил 888-ю шайбу, сократив отставание до Гретцки до шести голов

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче против «Филадельфия Флайерз» в рамках регулярного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ), доведя общее число своих голов в чемпионатах до 888.
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