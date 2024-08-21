Шольц обвиняет Россию в попытке дестабилизировать Молдову

Канцлер заявил, что Германия поддерживает Молдову и сделает все возможное для поддержки процесса членства страны в ЕС Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в попытках дестабилизировать Молдову с целью помешать ее стремлению к членству в ЕС.
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