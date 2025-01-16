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Царьград

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Туристы из ОАЭ планируют потратить более 765 тыс. рублей на поездки в Россию

Туристы из ОАЭ планируют потратить более 765 тыс. рублей на поездки в Россию

Исследование показало, что туристы из ОАЭ готовы тратить свыше 765 тыс. рублей на поездки в Россию. Жители Саудовской Аравии, Омана и Китая запланировали расходы от 300 тыс.

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