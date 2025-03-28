Озверевшая молодежь: убивали толпой 20-летнего парня в парке и смеялись. Семья потеряла второго сына, похоронив первого из-за СВО за неделю до этого Ольга БезродняяВ Пятигорске произошла ужасная трагедия, оставившая шок и горе в сердцах местных жителей.
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