Озверевшая молодежь: убивали толпой 20-летнего парня в парке и смеялись. Семья потеряла второго сына, похоронив первого из-за СВО за неделю до этого Ольга БезродняяВ Пятигорске произошла ужасная трагедия, оставившая шок и горе в сердцах местных жителей.