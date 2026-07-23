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Тульские новости

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В Тульской области произошло ДТП с КАМАЗом и «Нивой»

В Тульской области произошло ДТП с КАМАЗом и «Нивой»

Авария произошла в Щекинском районе, подробности выясняют сотрудники Госавтоинспекции.В поселке Лопатково Щекинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля КАМАЗ и внедорожника «Нива».

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