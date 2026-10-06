Москвичи борются за дом после его перехода к "Жилищнику" по липовым подписям

РЕН ТВ В России ужесточат контроль за голосованием жильцов многоквартирных домов. Эту инициативу уже поддержал Минстрой.
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