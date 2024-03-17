Специалисты МЧС России продолжают работу по обмену опытом с коллегами из МЧС Беларуси

В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве с коллегами из Университета гражданской защиты Республики Беларусь состоялся визит представителей Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России в дружественную страну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии