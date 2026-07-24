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Царьград

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198 ординаторов выпустил СГМУ в 2025 году

198 ординаторов выпустил СГМУ в 2025 году

В текущем году Северный государственный медицинский университет завершил подготовку 198 ординаторов по 45 специальностям.

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