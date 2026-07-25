Минобороны России опубликовало кадры поражения судов ВСУ

Министерство обороны России представило видео, демонстрирующее, как русские военные 25 июля уничтожили суда Вооруженных сил Украины в порту "Николаев" и акватории Черного моря с использованием беспилотников "Герань-4 сикер".
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