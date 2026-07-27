В МИД отреагировали на лишение Пирло работы в сборной Италии из-за связей с Россией

Посол России в Италии Алексей Парамонов в своем Telegram-канале отреагировал на ситуацию вокруг Андреа Пирло, который, несмотря на предварительные договоренности, не возглавит сборную Италии из-за связей с российской букмекерской компанией.
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