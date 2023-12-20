Власти будут бороться с нарушителями ПДД с помощью искусственного интеллекта

Слышали ли вы когда-нибудь о технологии ISA, нет? А она есть! Система Intelligent Speed Assistant на базе искусственного интеллекта способна не только отслеживать нарушения скоростного режима, но и пресекать их.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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