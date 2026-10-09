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Иск прокурора об изъятии «коррупционного» имущества и банкротство гражданина: в какой суд идёт спор после определения ВС РФ от 04.08.2026

Если прокурор предъявил иск об обращении имущества в доход государства по пп. 8 п. 2 ст. 235 ГК к гражданину, в отношении которого введена процедура банкротства, спор рассматривает суд общей юрисдикции, а не арбитраж.

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