Жители Владивостока остались без тепла и горячей воды

Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока организована проверка по факту отсутствия централизованного отопления и горячего водоснабжения в жилых домах краевой столицы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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