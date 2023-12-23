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Жители Владивостока остались без тепла и горячей воды

Жители Владивостока остались без тепла и горячей воды

Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока организована проверка по факту отсутствия централизованного отопления и горячего водоснабжения в жилых домах краевой столицы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

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