Страшный сон НАТО: что такое "Сувалкский коридор"?

Tania Еременко

Много говорим - мало делаем. Не пугать их надо, а делать и немедленно! Перекрыть для Прибалтики Сувалкский коридор! Разбомбошить киев, когда там будут пиндоские советники. И Пентагону показать кое-что наглядно!!!! Сколько можно ждать и обещать... Обещанного три года ждут. Они уже бомбят Россию, гибнут наши люди, а мы... всё запрягаем. А если бы Сатану на Пиндосию одну, другую на Англокаклию , третью на Гейропку... и вопрос был бы решен. Кончились бы памперсы у врагов.