Сувалкский коридор, в американской военной терминологии называемый "Коридор СК", - это узкий участок границы между Польшей и Литвой, связывающий (чисто гипотетически) Калининградскую область России и Белоруссию.
Страшный сон НАТО: что такое "Сувалкский коридор"?
Комментарии
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Tania Еременко
Много говорим - мало делаем. Не пугать их надо, а делать и немедленно! Перекрыть для Прибалтики Сувалкский коридор! Разбомбошить киев, когда там будут пиндоские советники. И Пентагону показать кое-что наглядно!!!! Сколько можно ждать и обещать... Обещанного три года ждут. Они уже бомбят Россию, гибнут наши люди, а мы... всё запрягаем. А если бы Сатану на Пиндосию одну, другую на Англокаклию , третью на Гейропку... и вопрос был бы решен. Кончились бы памперсы у врагов.
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15 час.
Владимир Барышев
Да получить Собянину, он быстро под землей тоннели прокопает, вон сколько новых станций понастроил, у него это хорошо получается. прямой путь будет из России до Калининграда тогда прямо на метро туда можно будет ездить, а по параллельному тоннелю грузы возить и сверху незаметно будет!
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10 час.
Николай Берлизов
Вот и я о том же.
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6 час.
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