Власти региона планируют построить новую дорогу для разгрузки центра города

И обсудить такое решение со смолянами Глава Смоленска Александр Новиков назначил публичные слушания по поводу возможности строительства новой автодороги от Краснинского шоссе через улицу Воинов-интернационалистов до улицы Мало-Краснофлотской.
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