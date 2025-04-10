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Лента новостей Крыма

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Показания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ Крыма

Показания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В рамках проекта "Без срока давности" УФСБ Крыма рассекретило архивные материалы о деятельности партизанских отрядов и подпольных организациях на полуострове в годы Великой Отечественной войны.

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