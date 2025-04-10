Показания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В рамках проекта "Без срока давности" УФСБ Крыма рассекретило архивные материалы о деятельности партизанских отрядов и подпольных организациях на полуострове в годы Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии