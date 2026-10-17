«Великобритания должна быть готова к войне, а её гражданам придётся пойти на жертвы ради обороны страны», — The Telegraph Об этом заявил глава британских ВС Роланд Уокер, который также утверждает, что политические лидеры Великобритании в скором времени начнут «откровенный разговор» с общественностью о подготовке к войне.