Весёлые парни, которые посмеялись над типичными позами девушек

Интернет заполняют однотипные фотографии в соцсетях не только моделей, но и девушек, подражающих им. Парни из нашей подборки решили, что они ничем не хуже, и повторили типичные посты своих жён и знакомых.
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