Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Вырок значит. Ну-Ну.  Выруй дальше.Россия сделала вы...
  • Чак
    Москалькова много берет на себя. Пусть учит историю - бандеровцы 1945 года.Москалькова призв...
  • Анна Романовп
    Наконец-то отреагировал, а то как всегда не в курсе, не располагает информацией, не может комментировать, не уполном...Песков призвал не...

Депутат Разворотнева считает, что решение о хостелах должны принимать жильцы

Госдума в первом чтении отклонила законопроект о запрете хостелов в жилых домах. Зампред думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева высказала свое мнение по этому поводу, пишет телеканал «360».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх