Депутат Разворотнева считает, что решение о хостелах должны принимать жильцы

Госдума в первом чтении отклонила законопроект о запрете хостелов в жилых домах. Зампред думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева высказала свое мнение по этому поводу, пишет телеканал «360».
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