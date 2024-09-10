Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    У и прозвище у него! Это даун?Латвия объявила п...
  • Eduard
    Всё что власть в Европе,Прибалтике делает,вмё незаконно.Этот осел не судья,несуд.Что онаговорит её дело,все люди разн...Латвия объявила п...
  • Eduard
    Он включил! А в Латвии нет пропаганды?Самая наглая илживая пропогандаэто в Призалтике! Диву даюсь,они верят в свои вы...Латвия объявила п...

ВС РФ уничтожают сразу обе бригады «Азова» под Торецком

ВС РФ уничтожают сразу обе бригады «Азова» под Торецком

На Торецком направлении в ДНР Вооруженные силы РФ уничтожают сразу обе бригады «Азова»*.Данные некрологов, опубликованные в соцсетях, говорят о том, что под Торецком находится как 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ, так и 12-я бригада спецназначения Нацгвардии Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх