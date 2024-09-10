ВС РФ уничтожают сразу обе бригады «Азова» под Торецком

На Торецком направлении в ДНР Вооруженные силы РФ уничтожают сразу обе бригады «Азова»*.Данные некрологов, опубликованные в соцсетях, говорят о том, что под Торецком находится как 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ, так и 12-я бригада спецназначения Нацгвардии Украины.
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