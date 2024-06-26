В Удмуртии педофил избежал уголовного наказания за насилие над мальчиками

ИЖЕВСК, 26 июня, ФедералПресс. Верховный суд Удмуртской республики рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Ижевска, который совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетних мальчиков.
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