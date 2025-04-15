Инфотанк НОДа даёт повестку победы для народа. Есть только один план победы в СВО. И это план НОД. 1.
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Инфотанк НОДа даёт повестку победы для народа. Есть только один план победы в СВО. И это план НОД. 1.
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