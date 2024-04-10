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Студия HBO не будет снимать сериал про Джона Сноу

Студия HBO не будет снимать сериал про Джона Сноу

Сериал про Джона Сноу из вселенной "Игры престолов" больше не находится в разработке у HBO. Об этом сообщает Screen Rant со ссылкой на актёра Кита Харингтона, который сыграл этого персонажа в оригинальном сериале.

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