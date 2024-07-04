В Китае начали масштабные испытания автономных дорог

Пилотный проект, который представляет собой объединение «умных» автомобилей с придорожными системами восприятия и облачным управлением, начали в 20 городах Китая, сообщает Министерство промышленности и информационных технологий КНР (MIIT) 4 июля, передает издание Yicai.
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